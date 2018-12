Ribe kan miste millioner fra giftelystne udlændinge

I både Esbjerg Kommune og hos de handlende og turisterhvervet i Ribe frygter man, at nye regler for udlændinge, som vil giftes i Danmark betyder, at man lokalt går glip af mange millioner kroner.

Indtil den 30. november i år var 1343 udenlandske par blevet viet på det gamle rådhus i Ribe. Hvert par betaler 870 kroner til kommunen for papirarbejdet. Det er samlet knap 1,2 millioner kroner kommunen har fået for sin del af arbejdet.

- Så nu frygter vi, at disse udenlandske par ikke længere vil tage til Ribe, når papirarbejdet skal foregå i Odense. Hvorfor skulle de det, spørger kontorchef Marianne Kirkegaard fra Esbjerg Kommune, som er den medarbejder i kommunen, som har stået for den administrative del af arbejdet med de udenlandske vielser i Ribe.

Men fra årsskiftet skal udlændinges ønsker om at blive gift i Danmark behandles ved en central enhed i Odense - i stedet for lokalt i blandt andet Ribe.

Antallet af udenlandske vielser i Esbjerg Kommune er vokset eksplosivt i de senere år. Alle vielser med udlændinge finder sted på det gamle rådhus i Ribe. I 2015 var der 199 par med udlændinge, som blev viet i Ribe. I 2016 steg antallet til 344 par. I 2017 var det 844 par, mens der i år - indtil den 30. november - er viet 1343 par med udlændinge i Ribe. Esbjerg Kommune har lavet en målrettet markedsføringsindsats for at tiltrække udenlandske par. Det samme har kommuner som Tønder og Ærø, som også tiltrækker mange udenlandske par.

Stor indtægt

- Men langt den største indtægt fra de udenlandske vielser går jo til overnatningssteder, restauranter og andre handlende i Ribe. Som det er nu skal de udenlandske par jo komme til Ribe minimum dagen før de skal giftes, og vi har talt op, at alle de udenlandske par samlet har haft over 8000 gæster med til de 1343 vielser. Nogle har fem gæster med, andre har ti, og vi har haft par, som har haft helt op til 50 gæster med til bryllup på det gamle rådhus, fortæller Marianne Kirkegaard.

Baggrunden for, at den administrative del af arbejdet med de udenlandske vielser nu flyttes til Odense er, at et folketingsflertal på den måde satser på, at kunne forhindre proformaægteskaber, som giver udlændinge lettere adgang til Europa.

Marianne Kirkegaard fortæller, at man allerede nu i Esbjerg Kommune siger nej til nogle få udlændinge, som kommer til kommunen for at blive gift.

- Når vi kan se, at deres papirer ikke ser ægte ud eller hvis passet ikke er i orden - ja, så får de afslag. Men vi har ikke noget middel til at hindre proformaægteskaber. Men på de samtaler vi har med parrene forud for vielsen har vi nu altid en klar fornemmelse af, om det er et ægteskab som bygger på ægte følelser, lyder det fra kontorchefen.