Ribe gør klar til 65. Tulipanfest

Ribe: Fra fredag 18. maj indtil mandag d. 21 er hele Ribe klar til fest. Langt de fleste forberedelser er allerede på plads, Tivoli og kræmmermarkedet er parate til at blive sat op, og telte, borde, stole og fadølsanlæg er lejet og alle de frivillige er naturligvis også klar til at tage fat i de mange opgaver under den lange fest.

- Det eneste vi endnu ikke har helt styr på, er vejret, men det satser vi selvfølgelig på at få, siger Tulipanfestkomiteens formand, Preben Fogh Svendsen.

- Vi har ikke ændret ret meget på konceptet fra sidste år, for vi føler at der var ret meget, der lykkedes, siger Preben Fogh Svendsen og forklarer, hvordan der på hovedengen er et stort kræmmermarked og at Top Seven traditionen tro leverer musikken til årets Tulibierfest, som bliver afholdt fredag aften.

Lørdag eftermiddag bliver der i Bostons Gård afholdt damefrokost, og søndag aften er der grillfest. Lørdag aften sørger Dj´s Italo Brothers for at skabe den helt rigtig stemning til ungefesten, hvor der også vil styr på deltagerne.

- Tulipanfesten er en fantastisk fest, hvor alle skal have en god oplevelse. Men det er vigtigt, at forældre og de unge laver nogle aftaler og at forældrene følger op på de aftaler. Lav en aftale om, hvornår de unge skal være hjemme, hvor meget de må drikke, og spørg ind til hvem de skal være sammen med, opfordrer SSP-konsulent, Michael Ulv.

Hele byen vil i fire dage være fyldt med musik. På Strygejernet er der musik i teltet i Vægtergade, og hos Café Valdemar er der musik i haven. I Navergården på Stenbohus vil der også være feststemning, mens der på Torvet ved Domkirkepladsen er opsat en scene hvor der også vil være livemusik. Årets Tulipanoptog begynder ved Føtex kl. 12.30 mandag, og går gennem byen via Rosen Allé, Dagmarsgade, gågaden og Saltgade. Ribes gader vil være fyldt med flotte vogne, der i år er inspireret af Ringenes Herre.