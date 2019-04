Ribe-glaskunstner får rykind i påsken

- I påsken har jeg 200-300 inden for om dagen, og halvdelen ville nok være kommet alligevel, fordi jeg ligger så centralt. Størst gavn af kunstrunden har de kunstnere, der ligger lidt afsides og får besøg af 50, 100 eller endnu flere gæster. For mig er det største udbytte, at jeg møder mange sjove mennesker, som jeg efterhånden ved, hvem er, og hvad laver, siger Erna Møller.

Erna Møller har i over ti år ernæret sig ved sin glaskunst, som hun sælger fra galleriet og butikken midt i Ribe. Hun har været med i alle årene med Kunstrunden Sydvestjylland og ved, at hun er privilegeret i forhold til mange andre deltagere.

Sprænger rammerne

Erna Møller sprænger rammerne med sin glaskunst. Hun arbejder med støbning, kogning, fusing, sagging, og hvad teknikkerne ellers hedder. Hun eksperimenterer og blander glas med granit og andre sten i skulpturer. Motiverne er dyr, fugle, fisk og meget andet. Hun har de mindre ting i sin butik i underetagen, og kunstværkerne er oven på i atelieret.

- Jeg er vildt fascineret af glas og fandt for 12-14 år siden ud af, at man kan arbejde med det på anden vis end glaspustning. For eksempel har jeg specialiseret mig i teknikken med at lade glas flyde igennem huller, sagging, til skåle, lamper og vaser. Min største glæde er, når folk synes, at dette er noget helt andet, og at jeg har en anden tilgang til glasset, siger Erna Møller.

Hun er læreruddannet og underviste på efterskole i over 20 år, inden hun blev glaskunstner på fuld tid.