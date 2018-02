Ribe-forfatter klar med opfølger til succesfuld krimi

- Da jeg blev kontaktet af Politikens Forlag var jeg så småt begyndt at have tanker om at lave en opfølger. Men heller ikke mere end det. Jeg gik hjem og intensiverede arbejdet og brugte tre måneder på at researche og skabe et plot. Efter tre måneder var jeg klar til at gå i gang med at skrive en ny bog, siger Jesper Holm.

- Min første krimi, Corpus Christi, solgte fint, og den lå ret godt placeret på bestsellerlisten, og det er sjældent, at en selvudgivet bog klarer sig så godt. Det havde direktøren for Politikens forlag opdaget, og det fik hende og redaktørerne til at læse bogen. Hun kontaktede mig, og jeg fik tilbudt en kontrakt på en bog, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, siger Jesper Holm.

En gennemarbejdet bog

- Det har været fantastisk at have eksperter at læne mig op ad og opleve, hvor stor forskel, det gør at have et stort forlag i ryggen. Vi brugte otte måneder på at redigere bogen, og der bliver virkelig gjort et stort arbejde for at sikre, at bogen bliver helt perfekt og gennemarbejdet. Sproget er blevet skåret til, der læses korrektur, og der er ikke en linje i bogen, der ikke er blevet vendt, siger der håber, at toeren vil sælge endnu bedre end Corpus Christi.

- Da jeg afleverede bogen, var den på 350 sider, og da bogen var helt færdig, var den skåret ned til 270 sider, og det har kun gjort bogen bedre. Det er altid svært at spå om, hvor mange bøger, der kan sælges, men jeg håber, at bogen sælger flere end de 3000 bøger, jeg solgte af den forrige, siger forfatteren.

Jesper Holm har nu afsat halvanden time hver dag til at skrive en tredje bog, ligesom han i øjeblikket er travlt beskæftiget med at signere bøger i boghandler over det meste af Danmark.