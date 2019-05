Ribe-firma i vild optur: Tjener 90 mio. kr. på et år

Danmarks største feriebolig-byggefirma, Planet Huse i Ribe, voksede helt vildt på både top- og bundlinjen sidste år, viser koncernens seneste årsrapport.

Ribe: I Ribe ligger der en virksomhed, som i den grad er blevet Danmarksmester i fremstilling af fritidshuse og hele feriebyer. Planet Huse med brødrene Svend Aage Hollesen Basse, Kiel, og Torben Hollesen Basse, Ribe, som giver arbejde til omkring 60 ansatte på fabrikken på Ørstedsvej, 20 i Tyskland og yderligere 150 personer hos underleverandører ude på byggepladserne, har haft et fantastisk år i 2018, viser Planet-koncernens seneste årsrapport. I 2017, som også bød på et rekordresultat, håbede Planet Koncernens ledelse at kunne nå en omsætning på en halv milliard kroner og en pæn bundlinje, men 2018 har sprængt alle disse forventninger. Toplinjen i Planet Holding A/S er således øget med en tredjedel til pænt over 600 millioner kroner, og på bundlinjen er det gået endnu bedre: Resultatet før skat er vokset fra under 60 millioner kroner til 90 millioner kroner. Det er den fortsat voksende efterspørgsel efter bæredygtige kvalitetssommerhuse med gode beliggenheder i Danmark - og endnu større vækst i udviklingen og salget af eksklusive turismeprojekter i form af præfabrikerede ferieboliger til Tyskland, som er grundlaget for, at Planet-koncernen igen kan præsentere et rekordregnskab. Hermed indtager koncernen også pladsen som fritidshusbranchens danske fyrtårn og bedst indtjenende virksomhed.

Fabrikken Både de traditionelle sommerhuse og ferieboligerne til Tyskland bliver produceret på koncernens egen fabrik i Ribe, som løbende kan tilpasse kapaciteten til efterspørgslen med de nuværende ressourcer. Det kan lade sig gøre efter meget vidtgående effektiviseringer på den moderne fabrik i Ribe.Eksempelvis bliver ferieboligerne til de tyske turismeprojekter produceret i moduler, som svarer til fem lejligheder. De bliver fragtet til Tyskland, hvor fire håndværkere kan samle modulerne til fem ferieboliger på blot én uge.



Herefter går underentreprenørernes håndværkere i gang med at færdiggøre husene med al indretning - fra gulve, køkkener, badeværelser, møbelindretning og blomster i vasen i den færdige bolig. Efter syv uger står der så et færdigt 455 kvadratmeter hus med fem lejligheder.

Planet-koncernen færdiggør dette efterår det storstilede ferieprojekt Priwall med 509 boliger ved Travemünde. Kun få lejligheder er tilbage i salgsskuffen.

Stor privat investeringslyst Ledelsen er yderst tilfreds med det ekstraordinært gode resultat, som afspejler koncernens målrettede indsats inden for udvikling og salg af bæredygtige og CO2-neutrale fritidshuse og et vellykket salg af ferielejligheder i Priwall Waterfront projektet samt hotellet High End ved Travemünde i Tyskland, som er udviklet af Planet Koncernen. Dette turismeprojekt er i løbet af 2018 blevet yderligere udvidet til nu at omfatte i alt 509 luksus ferieboliger, hvoraf 435 allerede er solgt inden færdiggørelsen af det samlede projekt i efteråret 2019. Væksten på det danske marked har i høj grad været båret af den rekordlave lånerente, som har gjort det attraktivt og muligt for mange familier at investere i en stor og veludstyret fritidsbolig i luksusklassen til eget brug - og til udlejning med et godt indtjeningspotentiale på grund af den voksende turisme.

Jagter flere projekter - Vi er helt opmærksomme på, at vores resultat i 2018 er ekstraordinært godt, og koncernens ledelse forventer således ikke et tilsvarende resultat i det kommende regnskabsår. Men forventningerne er naturligvis positive. For vi har en god og sikker ordrebeholdning på danske fritidshuse, vi afslutter salget af luksuslejlighederne i Priwall Waterfront projektet - og vi kommer snart i gang med et helt nyt turismeprojekt i Marina Wendtorf. Hermed har vi sikret vores førende position som én af de største og mest succesrige virksomheder blandt de danske producenter af fritidshuse, luksusferiehuse og store turismeprojekter i Tyskland. Finder vi egnede byggegrunde i de kystnære områder hvor som helst i Danmark til tilsvarende turismeprojekter, er vi parate til at slå til, siger Torben Basse. Planet -koncernens samlede egenkapital er i 2018 øget med 52 procent til 164 millioner kroner. Tilsvarende er koncernens soliditet også øget fra 23,6 til 35,4.