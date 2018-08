Ribe-festival får sin helt egen porter

Ribe Bryghus er til den kommende Rued Langgaard-festival klar med en ny øl for at fejre musikeren og for at anerkende, at komponisten selv var meget begejstret for en god porter.

Ribe: Den gamle komponist Rued Langgaard fra Ribe har fået en sin helt egen porter, og han har endda fået lov at sætte sin egen underskrift på etiketten.

Brygmester Lars Nielsen fra Ribe Bryghus forklarer, at man har brygget den nye øl på opfordring, og at idéen til Langgaard-porteren kom fra æresmedlem i Rued Langgaard Selskabet, Bendt Viinholt, der var vidende om, at komponisten i stor udstrækning godt kunne lide en god porter.

- Vi ville gerne understøtte det lokale, så det faldt fint i tråd med, at blandt de ti øl, vi hidtil har brygget, havde der aldrig været en porter. Når vi nu har events, der støtter op om en kendt ripenser, må det godt blive fejret, og vi har tænkt os at lade porteren blive en af vores faste øl, siger Lars Nielsen og forklarer, at Ribe Bryghus-porteren skulle være anderledes på samme måde, som Langgaard selv var det.

Resultatet er blevet en porter i India Pale Ale-stil med ekstra humle.

- Den er knaldende sort, men stadig frisk. Vi lavede et testbryg, hvor Birgitte Ebert fra Langgaard Festivalen fik en smagsprøve, og hun syntes, den smagte lidt ligesom Langgaards liv - stærkt og bittert og med god eftersmag.

Lars Nielsen forklarer, at bryghuset har fået Kristine Kirk fra Kirk & Kløgt til at lave etiketten, hvor Langgaards egen underskrift og et Langgaard-citat om portere er kommet på, og at Langgaard-porteren vil blive serveret hver aften under festivalen til Langgaard Lounge samt hos byens sædvanlige udskænkningssteder.

Rued Langgaard Festival 2018 finder sted fra torsdag 30. august til søndag 2. september.