Ribe får sin egen sushirestaurant

Fra søndag 2. juni bliver det for første gang muligt at bestille frisklavet sushi på Hotel Ribe. Ejerne har allieret sig med japansk sushikok som følge af, at hotellets ejere elsker sushi, men mangler et sted at spise det i Ribe.

Borgere og besøgende i Ribe kan godt begynde at vænne sig til flere japanske, gastronomiske gloser, for søndag 2. juni åbner et nyt spisested i Ribe.

Et scoop

Tinne Rieck elsker selv sushi, og har i årevis ønsket sig et sted i Ribe med god sushi, og hun ved, at flere ripensere kører udenbys for at spise netop sushi.

Indtil for nylig havde hun aldrig haft held med at lokke Niels Toft til at spise sushi, men det lykkedes for nogle måneder siden. Det var en så stor succes, at parret tog initiativ til, selv at servere hjemmelavet sushi på Hotel Ribe.

- Vi ville ikke lave noget halvt, og derfor serverer vi helt frisk sushi af de bedste råvarer, og vi synes selv vi har gjort et scoop ved at få Sayaka til at lave det, siger Niels Toft, der sammen med hustruen kalder hendes sushi for fantastisk.

Og hvor finder man så lige en japansk sushikok i Ribe?

- Vi har lært hende at kende igennem Roula, der er vores syriske medhjælper i køkkenet. De to kender hinanden fra sprogskolen, og den vej rundt har vi fundet ud af, hvor dygtig hun egentlig er, siger Tinna Rieck og forklarer, at de allerede nu har modtaget flere bordbestillinger til den første dag med sushi på menuen 2. juni.

Hotel Ribe vil også have japansk øl og saké på menuen, og bordbestilling vil være nødvendigt, hvis ikke man bestiller sushien som takeaway.