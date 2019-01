Ribe får ny klinik for fodterapi

Fodterapeut Michaela Søllingvrå har åbnet Klinik for fodterapi hos Klinik for Fysioterapi på Sportsvej i Ribe.

Ribe: Michaela Søllingvrå har startet virksomheden Fodterapi.dk, som er en selvstændig klinik, der er flyttet ind hos Klinik for Fysioterapi i Ribe.

Hun blev for to år siden uddannet fysioterapeut, og straks efter det startede hun uddannelsen som fodterapeut.

- Mit slogan er, at "Jeg holder dig godt gående", og det bedste ved mit job er at opleve, at mine klienter går herfra med en fornemmelse af, at de svæver. Min sidste klient gik herfra med ordene "Ej hvor er det godt. Det er nærmest som om jeg svæver". Og det er jo dejligt, når klienterne elsker den behandling, jeg giver dem, siger Michaela Søllingvrå.

Hun er rigtig glad for, at hun har fået mulighed for at åbne klinik i lokalerne hos Klinik for Fysioterapi.

- Der er rigtig mange kompetencer, og så kan vi hjælpe hinanden, siger hun og forklarer, hvordan hun aldrig har fortrudt, at hun kort efter at have taget uddannelsen til fysioterapeut gik igang med fodterapien.

- Det er klart, at fysioterapien har givet mig en faglig viden, som jeg kan bruge i forbindelse med mit virke som fodterapeut. Jeg kan hjælpe folk med indlæg, diabetes patienter, folk med psoriasisgigt og andre, der har særlige behov, og der er slet ingen tvivl om, at der er behov for en fodterapeut i Ribe, selvom der i forvejen er to. De har begge rigtig travlt, så der er uden tvivl nok arbejde til os alle, siger Michala Søllingvrå.

Hendes klinik har fået et af ydernumrene, hvilket betyder, at hun tager imod lægehenvisninger.