Ribe får ny guldsmed: 33-årig åbner butik i Dagmarsgade

Ribe: Lørdag den 12. maj åbner endnu en spændende butik i Ribe, når den 33-årige guldsmed Zenia Barlo åbner sin butik af samme navn i Dagmarsgade 5, der tidligere har huset, Videokiosken, Kiosk Centrum og tøjbutikken Attitude.

Dermed kan Zenia Barlo få opfyldt et årelangt ønske om at blive mere synlig i Ribe.

- Jeg har haft mit værksted derhjemme de seneste fem år, hvor jeg også har haft succes med salg af mine egne smykker, så nu passer det hele med at prøve at være i et butikslokale, siger den 33-årige ripenser.

- Jeg vil gerne være mere synlig. Mit kundegrundlag er hidtil blevet spredt via mund til mund, men nu vil jeg gerne se, om der kan komme kunder ind fra gaden. Derfor er det også fedt at komme til denne gade, og min fornemmelse er, at der er mange forbipasserende, siger Zenia Barlo, der både vil have fokus på reparationer af smykker samt salg af sine egne smykker.

- Min stil er klassisk og enkel i både guld og sølv, og kunderne kan også selv få indflydelse på smykkernes udformning, og prismæssigt vil alle kunne være med, lyder det fra Zenia Barlo, der slår dørene op til sin nye butik med både værksted og smykkemontre på lørdag fra kl. 13, hvor der også er reception.