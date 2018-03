Ribe får en ny legetøjsbutik

Ribe: Det er ikke en hr. hvem som helst, der åbner en legetøjsbutik i Ribe.

Det er Frode Poulsen, der åbner butikken, og han driver i forvejen Legekæden i Aabenraa og Blåvand, ligesom han har drevet både Imerco og Legekæden i Rødding.

Det bliver hans datter Tina S. Jensen, der bliver butikschef, og hun er et kendt ansigt i Ribe, idet hun kommer fra et job som butikschef hos Imerco i Ribe.

- Vi har igennem lang tid været på udkig efter et egnet lokale til en legetøjsbutik i Ribe. Så da vi fik lejlighed til at overtage legemålet, Nederdammen 38, slog vi med det samme til. Lokalet passer perfekt til formålet, og så har det en rigtig god beliggenhed lige i starten af gågaden, siger Frode Poulsen.

- Det bliver en legetøjsbutik med fuldt sortiment ligesom vore to andre butikker, og det bliver med et bredt udvalg af legetøj. Det er altid en fordel, når man driver flere butikker, idet vi kan købe stort ind og låne hos hinanden. Vi bliver storforhandler af Lego, og jeg er sikker på, at butikken vil falde i ripensernes smag.

- Det er bestemt ikke tilfældigt, at vi åbner i Ribe. Ribe er en stærk handelsby, og jeg vil gerne bidrage til at styrke Ribe, det er jeg sikker på, at vores butik kan bidrage til. Jeg ser frem til, at vi bliver en del af Ribes mange gode aktiviteter og events, jeg har altid beundret det høje aktivitetsniveau, der er i byen, siger han.