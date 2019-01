Det kan godt være, at Esbjerg er landets femtestørste by og førende indenfor offshore, men Ribe er mere kendt rundt omkring i landet. Borgmester er glad og vil bruge Ribe bedre.

Esbjerg: Det er ingen hemmelighed, at byen Esbjerg gennem årene har kæmpet med sit image. Det skal Ribe by til gengæld ikke slås med, for ifølge en undersøgelse fra Epinion er middelalderbyen langt mere kendt end sin storebror, der ved kommunesammenlægningen for godt ti år siden endda lagde navn til den nyfusionerede kommune.

Siden fiskeriet for 20 år siden med stort hast begyndte at forsvinde fra Esbjerg, har politikere og embedsfolk kæmpet for at gøre resten af landet opmærksom på, at byen altså ikke er en fiskerby mere, men til gengæld er blevet landets offshorehovedstad.

Det er i nogen grad lykkes, men den nye analyse fra Epinion, som er bestilt og betalt af Esbjerg Kommune, viser, at byen Ribe er langt mere kendt - i undersøgelsen skelnes der dog ikke mellem, om man er kendt for noget positivt eller negativt.

I rundspørgen, hvor godt 1500 mennesker er blevet spurgt, svarer 75 procent af respondenterne, at de kender Ribe. Når spørgsmålet gælder Esbjerg, kan 58 procent nikke genkendende til bynavnet.

Og da halvdelen af de adspurgte kender Bramming, er Esbjerg altså kun marginalt mere kendt end den mindre by i østlig retning og for den sags skyld også Tjæreborg, som 49 procent af de adspurgte kender.