Ribe-elever mærkede suset af fællesskab

RIBE: En gruppe elever fra Sprogskolen i Ribe var sammen med deres underviser på AOF Job & Dansk, Anni Beier, inviteret til Askov Højskole for at tilbringe en del af dagen med eleverne og deres underviser Helene Biering-Madsen på Askov Højskole ved Vejens internationale linje "Dansk Sprog og Kultur". Det blev et afbræk fra de normale undervisningsdage i Ribe, hvor der blev udvekslet erfaringer og knyttet bånd på tværs af nationaliteter og kulturer.

- Det var et rigtig godt besøg, og da dagen var slut, havde vi fået nye venner og talte om, at vi skulle mødes igen, forklarer amerikanske Andrea, der på Askov Højskole blandt andet mødte landsmanden Kelly, der går på højskolens internationale linje, imens rumænske Andreea sluttede med at konstatere:

- Det blev en vidunderlig dag, hvor vi fik udvekslet mange idéer og telefonnumre.

Dagen startede med, at Ribe-elevernes deltog i højskolens fælles morgensamling og morgensang, hvorefter et par af højskolens internationale elever viste rundt på Askov Højskole.

Derefter gik alle ind i klasseværelset for at præsentere hinanden - blandt andet ved hjælp af tøj og genstande fra ens egne kulturer og hjemlande, som flere af eleverne fra Ribe havde medbragt, og så gik man ellers ud i det gode vejr på højskolens store græsareal. Her blev resten af formiddagen tilbragt på yogamåtter med fælles samtale på dansk og yoga ledet af en Ribe-eleverne, inden hele besøget blev sluttet af med fælles frokost i højskolens store spisesal.

- Det var en fantastisk oplevelse. Vi mødte nogle rigtig dygtige og inspirerende elever og lærere på højskolen, og vi snakkede og hyggede os sammen og fik mange gode idéer til, hvordan man kan gøre hver dag til en særlig og nyttig dag. Så nu håber jeg bare, at de også vil besøge vores skole, siger Nermen, som kommer fra Syrien.

Sprogelevernes underviser på AOF Job & Dansk, Anni Beier, var ligesom sine elever glad for besøget på Askov Højskole:

- Højskolen og højskoletanken er central, når man taler om dansk kultur. Vi kan læse om højskoler og se billeder i klassen. Men det bliver først rigtig levende og nemmere at begribe, når man selv får lov at besøge en højskole, fornemme atmosfæren og møde dem, der færdes på skolen, siger hun.