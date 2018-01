Ríbe-dykkere på eksotisk tur med harpunen

Fem medlemmer af dykkerklubben Sælhunden kom for kort tid siden hjem fra otte dages rejse til Senegal i Vestafrika. De fik fanget en del fisk, og så fik de en række pudsige oplevelser i et land præget af stor fattigdom og en meget gæstfri befolkning.

Selvom det ikke var et stort antal fisk de fik fanget fik de fisk at spise hver dag, og i Senegal foregår det ikke med kniv og gaffel, men med fingrene, hvor man så sidder rundt om fadet med fisk og ris og tager for sig af retterne. De fem ripensere oplevede mange andre pudsige ting. I de tre dage, hvor de som følge af vind og vejr ikke kunne dykke, kørte de i en fire hjuls trækker ind i ørkenen, hvor de overnattede i en teltlejr.

- Det var ikke et imponerende antal, men dels kendte vi jo ikke de lokale forhold på de 12-13 meters dybde, hvor vi gik ned, og dels var der en del vind og understrøm. Så forholdene var ikke optimale i de otte dage vi var der. Tre dage var der så stærk storm, så vi slet ikke kunne komme ud og dykke, konstaterer Jep Seeberg, der som tidligere skiinstruktør i Østrig havde truffet danskeren Jesper Mouritzen, som nu ejer det surfresort i Senegal, hvor de fem ripensere boede og brugte som udgangspunkt for turene med snorkel og harpun.

RIBE: Med badebukser, snorkel og harpun tog fem medlemmer af dykkerklubben Sælhunden i Ribe for et par uger siden på otte dages eksotisk dykkereventyr i det vestafrikanske land Senegal. De boede på et surfresort på øen Ile de Ngor, ud for Senegals hovedstad Dakar, og i løbet af de fem dage de nåede at dykke fik de harpuneret sammenlagt omkring 25 fisk.

Op på taget

- I vejkanten stod en mand og vinkede os ind til siden. Han ville have et lift. Vores bil var helt fyldt op, men han insisterede på at komme med og sprang så ellers bare op på taget og satte sig der. Det er ikke ualmindeligt i Senegal - heller ikke at taget på busserne er fyldt med geder, fortæller Jep Seeberg.

De kom også ud for at deres fire hjuls trækker kørte fast i sandet i ørkenen, og de oplevede masser af gæstfrihed og hjælpsomhed fra senegalesernes side.

- De er fantastisk gæstfrie og meget gavmilde, selvom de ikke har meget at give af. De syntes også vores harpuner var ret flotte, så de foreslog at vi kunne bytte med dem. Så kunne vi få deres bongotrommer i stedet for, fortæller Jeppe Seeberg.

i det område af Senegal, hvor de fiskede er harpunfiskeri udbredt.

- Havbunden er fyldt med klipper, og det betyder at man skal meget langt ud for at fiske med garn. Og de råder kun over små primitive træbåde, så derfor foregår fiskeriet ofte med harpun, fortæller han.