Ribe-byggeri meldt til politiet

Ribe: Et byggeri i en baggård på Nederdammen i Ribe bliver nu overdraget til politiet, fordi ejeren af bygningen ifølge Esbjerg Kommune ikke har overholdt de tilladelser, der er givet fra Esbjerg Kommune.

Dette blev besluttet af et enigt Plan & Miljøudvalg på et møde tirsdag, hvor det blev vurderet, at sagen skulle gives videre på baggrund af flere kritikpunkter.

- Vi har rejst to forhold omkring byggeriet, som er sendt videre til politiet, der nu skal tage en beslutning om, hvad der ske i sagen, siger planchef hos Esbjerg Kommune, Peter Bagge.

Han forklarer, at det ene forhold drejer sig om, at der er revet mere mur ned end beskrevet i den tilladelse, der er givet, ligesom det er vurderet, at man herefter igen har påbegyndt arbejdet, før man har haft de rette tilladelser.

- Vi gav et standsningspåbud, da vi fandt ud af, at der var revet for meget mur ned, hvorefter byggeriet stoppede. Efter at have ligget stille, blev byggeriet påbegyndt, inden der forelå en ny bygge- og facadetilladelse, forklarer Peter Bagge.