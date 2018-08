Ribe-butikker truer med lukning hvis kommunen opstiller pullerter

En nedlukning af trafikken i det centrale Ribe er på dagsordenen, når kommunens Teknik & Byggeudvalg fredag holder møde i Ribe, og beslutter politikerne at opstille de omdiskuterede pullerter, så truer en række af byens virksomheder med at lukke.

Ribe: Flere butikker i Dagmarsgade og på Domkirkepladsen mener, at den nuværende lukning af Ribes centrale trafiknerve, Dagmarsgadebroen, blot er en forsmag på hvad der er i vente for byen, hvis Esbjerg Kommune opstiller pullerter i periferien af Ribes centrum, som det i november 2017 blev fremlagt og foreslået i en stor trafik- og parkeringsanalyse.

Siden rapportens offentliggørelse har diskussionen gået på, hvorvidt kommunen vil eller ikke vil opstille pullerter i krydset Hundegade/Gravsgade, i krydset Sønderportsgade/Holmevej/Damvej samt på Dagmarsgade ved Kurveholmen for at begrænse biltrafikken i det centrale Ribe, men sker det, så vil ripenserne skulle sige farvel til en række kendte butikker i Ribes bybillede.

- Alene lukningen af broen betyder, at jeg er faldet 15 pct. i omsætning, og hvis man efterfølgende vælger at sætte pullerter op og derved lukker det centrale Ribe, så lukker jeg butikken. Det vil være en katastrofe for byen, siger Bettina Poulsen fra Videokiosken, der har følgeskab af blandt andre Søren Brønk fra Hotel Dagmar og Jette Møller fra Rådhus Conditoriet, der alle er negativt påvirkede af brolukningen.