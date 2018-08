Ribe-borger efter elmaste-møde: Jeg går klogere herfra

Ribe: Det var blandt andet gode, konkrete spørgsmål fra folk i salen samt Energinets fyldestgørende svar, der gjorde, at Henrik Thim Drewniak fra Ribe forlod borgermødet med energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) med en følelse af at være blevet klogere på hele projektet om elmasterne.

- Jeg synes det var et godt møde, så jeg er tilfreds med aftenen, sagde Henrik Thim Drewniak, der dog synes det var underligt, at folk ikke kunne endegyldige svar på deres spørgsmål, fordi Energinet stadig er i gang med at undersøge de tekniske muligheder til bunds.

- Det var lidt uforløst, ligesom de undlod at svare på, hvornår projektet egentlig ville blive rigtigt grønt, som et af spørgsmålene lød på. Men jeg er glad for, at ministeren lovede at grave så meget som muligt ned, sagde Henrik Thim Drewniak, mens også folketingskandidat og mastemodstander Anders Kronborg(S) var godt tilfreds.

- Det var rart med selvindsigt fra ministeren i forhold til, at forløbet hidtil har været meget kritisabelt, så jeg vil gerne kvittere for, at ministeren selv ved, at det har været sjusket, rodet og ikke i orden, sagde Anders Kronborg, der mener at den sydvestjyske kamp mod elmasterne har fået politikerne til at vågne op på Christiansborg.

- Graden af kritiske, kvalificerede spørgsmål har fået ministeren ud på en glidebane, men det kræver et vedvarende fokus fremadrettet, siger Anders Kronborg, der ærgrer sig over, at mødet rent faktuelt ikke kunne bringe yderligere klarhed over projektet.

Også energiminister Lars Chr. Lilleholt var glad for aftenens forløb.

- Det var et godt møde, og jeg forstår godt bekymringen blandt folk i området. Jeg synes også mødet viste, at folk var realistiske omkring, hvad der kan lade sig gøre rent teknisk i forhold til kabellægningen, sagde energiministeren og forklarede, at han tager alle idéer og kommentarer fra aftenen med sig videre, ligesom han har respekt for, at folk i området brugte en aften på at møde op i Ribe for at vise deres bekymring.