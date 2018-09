Bageriet Pompei fra Ribe vandt fornem guldmedalje for bedste fuldkornshvedebrød ved onsdagens Danmarksmesterskaber i Brød og Kage i København. Det blev også til en sølvmedalje i samme kategori.

Ribe: For 11. gang fik bageriet Pompei flotte placeringer med hjem, da der onsdag blev afholdt blev afholdt DM-finaler i Brød og Kage i København.

Denne gang blev det til en fornem guld- og sølvmedalje til Pompei, idet mestersvend Kristian Parmo, der har arbejdet 11 år hos Pompei, vandt en guldmedalje i kategorien fuldkornshvedebrød for sit brød med titlen "Nordens Porterbrød."

Dermed kom Kristian Parmo lige et trin højere op på sejrsskamlen end bagermester og arbejdsgiver Mikkel Hansen fra Pompei, der vandt en sølvmedalje i samme kategori, hvor han deltog med et brød med navnet "Karl."

- Det er snart en tradition for mig at få en andenplads, men vi er rigtigt godt tilfredse med både at få en sølvmedalje og en guldmedalje med hjem fra DM, fortæller Mikkel Hansen fra bilen på vej hjem fra mesterskaberne i København.

- Kristian har det selvfølgelig rigtigt fint med at have slået mester, så det er fint. Vi havde også håbet på at kunne få en medalje med hjem i kategorierne rulledej og Årets Talent, men sådan skulle det ikke være i år, siger Mikkel Hansen.

Vil man prøve de to medaljebrød fra Pompei, så vil de begge være til salg i butikken i Saltgade fra fredag 28. september.