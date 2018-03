Ribe anbefalet til stort EU-pilotprojekt om klima og kulturarv

Projektet handler på den ene side om klimaforandringer og naturkatastrofer, men på den anden side også om beskyttelse af kulturarv og historiske byer mod disse hændelser. Hvordan kan man bedst integrere hensyn til klimaforandringer, når man dels skal byudvikle, dels skal gøre byerne robuste over for fremtiden, og hvilken påvirkning har forandringerne på kultursvampen, der udgør en meget stor del af Ribes undergrund.

- Vi var ikke blevet udvalgt, hvis ikke eksperterne mente, at Ribe virkelig havde en imponerende kulturarv, der også anerkendes internationalt, og derfor synes jeg, det er spændende og flot, at vi kommer med i dette selskab, siger Hans Kjær, der mener, det er en meget relevant problemstilling, projektet tager op, idet man ønsker at belyse de udfordringer, kulturarven står overfor, når man taler klimaforandringer.

Det er universitetet i Venedig, der står som hovedansøger, og med hjælp fra Danmarks Tekniske Universitet og Nationalmuseet har man udvalgt Ribe til at deltage i projektet sammen med store byer som Athen, Reims og Genova. Politikerne i Esbjerg Kommune har allerede nikket ja til at deltage i projektet, og også direktør for Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune, Hans Kjær, er meget positiv og ser det som en cadeau, at et så stort projekt peger på Ribe som deltager.

Ribe: Ribe anbefales som en ud af blot fire europæiske deltagere til et millionstort pilotprojekt under EU omkring klimatilpasning og kulturarv.

Universitetet i Venedig er hovedansøger i projektet, og man sigter på at have Genova, Reims, Athen og Ribe som pilotområder i projektet. Det er helt bevidst, at der er tale om meget forskellige byer i størrelse og problematik, men fællesnævneren er, at alle har en særlig udfordring i de historiske byer i forhold til sikring mod klimaændringer og naturkatastrofer.

Godt grundlag

Den fremadrettede proces omkring projektet med arbejdstitlen "Resilience and sustainable reconstruction of historic areas to cope with climate change and hazard events" er, at universitetet i Venedig som hovedansøger sender en ansøgning til EU's såkaldte Horizon2020 program, der er et program med fokus på problemstillinger, som hele EU kan få gavn af at undersøge.

Herefter skal man frem mod deadline 4. september konkurrere mod andre projekter, der også ansøger om få del i de omkring 40 mio. kr., Horizon2020 har at gøre godt med.

- Problematikken omkring, hvad der sker, når vi får mere regn og dermed både højere vandføring og højere grundvandstand, er det vigtigt at få set på, siger Hans Kjær, der for Ribes vedkommende mener, at det igangsatte projekt er interessant set ud fra, hvordan det vil påvirke indeklimaet i historiske bygninger, når man får højere temperaturer om sommeren og højere fugtighed på andre tider af året.

Hans Kjær forklarer, hvordan politikerne i byrådets Teknik & Byggeudvalg og Plan & Miljøudvalg ganske hurtigt sagde ja til at deltage, da man fik henvendelsen fra DTU og Nationalmuseet. De mente da også, at det ville være dumt at sige nej til et så vigtigt projekt, når det samtidig er 100 pct. finansieret af Horizon2020-programmet.

- Hvis det bliver vores projekt, der udvælges, så vil Ribe og Esbjerg Kommune få et godt grundlag for at kunne handle videre efterfølgende ved at bruge disse resultater. Det er det, vi helt konkret kan få ud af at deltage, siger Hans Kjær.