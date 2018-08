Ribe Vinfestival var tilløbsstykke fra start

Det var helt naturligt, da åbningen af årets vinfestival i Ribe var lagt i hænderne på en mand, som kan sin historie - museumsdirektør Flemming Just fra Sydvestjyske Museer. Han bød velkommen til det, der med årene er blevet en kæmpe begivenhed og turistattraktion i Ribe, en vinfestival, som for hvert år tiltrækker flere gæster og flere boder med vin fra alverdens lande.

For sjette gang

Én af dem er Roman Hansen fra Sønderborg, som i år er til vinfestival i Ribe for sjette gang.

- Vi er en flok på 12 gode venner, som er her hvert år. Det er blevet en fast tradition. Vi bor ude på campingpladsen, og så har vi det hyggeligt i et par dage og smager en masse god vin. Hvert år smager vi noget vin vi ikke har smagt før, men jeg prøver altid at ramme nogle af de rigtig gode vine. Livet er for kort til dårlig vin, lyder det fra sønderjyden.

Hans personlige favoritvine er vine lavet på druerne Zinfandel og Pinot Noir. Det vil oftest være vine fra enten Italien eller Californien, fortæller Roman Hansen.

- Men denne mousserende tjekkiske vin er skam også ganske udmærket, siger den sønderjyske vinkender, som havde sit smagsglas i en hæklet vinglasholder.