Ribe Tennis Klub vil samle de unge i JuniorCamp

Chrftræner i Ribe Tennis Klub, Frits Rasmussen, glæder sig over, at flere fonde støtter op om en JuniorCamp i tennis, så det er blevet muligt at arrangere en stor, gratis weekend for juniorer i Ribe. Arkivfoto

Ribe Tennis Klub vil for første gang afholde en tenniscamp for juniorer, hvor man over en weekend vil forsøge at samle unge tennisspillere fra de omkringliggende byer til et program med professionel træner, overnatning, tryllekunstner og masser af tennis, der på grund af fondstilskud vil være gratis for alle.

Ribe: Som Esbjerg Kommunes største tennisklub uden for Esbjerg har man i Ribe Tennis Klub fokus på at gøre noget ekstra for klubbens yngste årgange. I den kommende sæson vil klubben samtidig forsøge at få endnu flere børn aktiveret, og derfor har man inviteret børn fra alle de mindre, omkringliggende klubber til at være med, når der fra den 11.-12. maj holdes JuniorCamp i Ribe Tennis Klub for U10-, U12- og U14-spillere. - Vi synes selv vi har sammensat et godt program for de to dage, campen varer. Børnene vil blive trænet af en professionel træner fra Tyskland, de skal i svømmehallen, lave bål og spille masser af tennis, siger cheftræner i Ribe Tennis Klub, Frits Rasmussen, og forklarer, at andre også har syntes godt om idéen. Klubben har nemlig fået flere tilskud fra lokale fonde, der medfører, at campen bliver gratis for alle deltagere. Indtil videre er der meldt spillere til fra Bramming og Ribe og sendt invitationer ud til en lang række andre tennisklubber i området, men Frits Rasmussen tror, at endnu flere vil komme på banen. - Når først sæsonen begynder rigtigt, og de enkelte klubber finder ud af, at de kan komme og være med i en juniorcamp, så tror jeg, flere vil være med, siger Frits Rasmussen.

JuniorCamp Ribe Tennis Klubs JuniorCamp varer fra 11. maj kl. 13. til 12. maj kl. 13. I løbet af weekenden vil der være tennistræning, svømmehal, aftenunderholdning med tryllekunstner og bål, mad og masser af tennis leg.Ribe Tennis Klub starter juniortræningen tirsdag 30. april, og afholder desuden det landsdækkende arrangement Tennissportens Dag 4. maj.

Skal holde sammen Klubben har tidligere uden den store succes forsøgt at samle andre af kommunens unge spillere til træningssamlinger eller stævner i Ribe, men nu sætter klubben det helt store sejl til for at skabe en sjov og lærerig start på den nye udendørssæson, der for de fleste klubbers vedkommende begynder omkring 1. maj. - Jeg synes det er vigtigt, at vi gør noget for vores unge spillere i klubberne. Det er dem, der er fremtiden. Vi kan se hos os, at hvis først de unge synes tennis er sjovt, så tager de deres familie og klassekammerater med, men ud over, at vi gør noget for spillerne i vores egen klub skal vi holde sammen og samarbejde med de omkringliggende, mindre klubber. Det gavner alle, og skaber et godt netværk, siger Frits Rasmussen og nævner som eksempler, at Ribe Tennis Klub i år får hjælp af en tennistræner fra Esbjerg Tennis Klub, og at juniorspillere fra andre klubber i den kommende sæson deltager i juniortræning, fordi de ikke selv har mulighed for at stille trænere til rådighed.