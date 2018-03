Ribe Svømmehal midlertidigt lukket

RIBE: Ribe Svømmehal er midlertidigt lukket. Badet blev lukket for offentligheden onsdag klokken 14, og årsagen er, at det blev konstateret, at pH-værdien i vandet var for lav.

- Når pH-værdien kommer under 6,8 siger vores regler, at vi skal lukke badet. Så vi informerede straks skoler, foreninger og vores morgensvømmere om, at de ikke kunne bruge badet i et par dage. Vi forventer at genåbne badet lørdag morgen, klokken 7, fortæller centerleder i Ribe Fritidscenter & Svømmebad, Jørgen Jepsen.

Han oplyser, at badets teknikere nu arbejder på at løse problemet med den lave pH-værdi, som ikke kan ses med det blotte øje.

- Der er ikke nogle urenheder i vandet, så der er ikke noget at se, understreger han.

Han fortæller, at det er mellem 200 og 400 brugere, som dermed ikke kan bruge badet torsdag og fredag.

- Vi opfordrer til, at man holder øje med vores hjemmeside og facebook-side, hvor vi opdaterer, når vi åbner igen. Det forventer vi at gøre lørdag morgen, siger Jørgen Jepsen.