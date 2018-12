Sejlklubben får en kvart million kroner fra SE's Vækstpulje til sine kommende maritime projekter, som foruden et 70 kvardratmeter stort fælleshus ved Kammerslusen også omfatter 560 meter flydebro til gavn for både lokale sejlere og gæstesejlere.

- Den støtte er vi overordentlig glade for, og ud over de 100.000 kroner vi i forvejen har fået fra Esbjerg Kommunes Byggefond satser vi på at hente den resterende finansiering ind via de ansøgninger vi har ude ved flere andre fonde. Husprojektet løber op i en samlet udgift på mellem 900.000 og en million kroner, og vi forventer at kunne igangsætte det i andet halvår af 2019, lyder det fra Bent Christensen.

RIBE: Et kommende nyt fælleshus, som kan bruges af både sejlere, cykelturister og alle andre, som kommer på visit ved Kammerslusen kom et godt stykke nærmere, da formanden for Ribe Sejlklub, Bent Christensen, forleden fik besked om, at sejlklubben får en kvart million kroner fra SE's Vækstpulje.

Det kommende fælleshus ved Kammerslusen skal opføres på grunden, hvor Ribe Sejlklubs nuværende lille røde træhytte ligger. Den nuværende træhytte rummer et lille værksted, en terrasse med et halvtag, hvor man kan sidde i ly for regnen samt et toilet, som dog ikke har været åbent for offentligheden, men kun for medlemmerne af sejlklubben.

Bent Christensen, formand for Ribe Sejlklub, glæder sig over, at klubben nu får mulighed for at opføre et nyt fælleshus ved Kammerslusen - til glæde for både klubmedlemmerne og for øvrige gæster ved Kammerslusen. Foto: Ole Maass.

Flere sejlende turister

- Med den kommende klapbro og de to projekteter vil vi kunne trække markant flere sejlende turister og gæster til Ribe-området, og området ved Kammerslusen bliver langt mere attraktivt. Fælleshuset bliver på 70 kvadratmeter, heraf et fællesrum på 37 kvadratmeter samt to toiletter og et handicaptoilet. Desuden med depot, sejlerkøkken og grillområde, fortæller Bent Christensen.

Meningen er, at huset vil være åbent til brug for alle, som kommer ved Kammerslusen i fire-fem måneder i sommerhalvåret. Det bliver låst om natten.

- Men princippet er, at det skal være et hus, som er åbent for offentligheden, og det vil altså også betyde, at børnehaver eller skoleklasser på udflugt skal kunne bruge huset og gå ind og spise madpakkerne der, og huset bliver stort nok til, at der bliver plads til 24 mennesker, som sidder ved tre borde med otte ved hvert bord, konstaterer formanden for Ribe Sejlklub.