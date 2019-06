Ribe Racing: På drengerøvstur til Le Mans

Otte ripensere har taget turen til Le Mans i Frankrig, hvor de for femte skal tilbringe weekenden med at kigge på racerbiler til årets Le Mans løb. Det er femte år i træk gruppen tager afsted.

Ribe: Selv kalder de projektet for Ribe Racing, og det handler i bund og grund om en drengerøvstur til 24-timers løb i Le Mans med det hele.

I to hurtige Audier samt en Volkswagen Transporter fuldt læsset med blandt andet fadølsanlæg, sømblok og telte drønede otte gutter fra Ribe onsdag aften syd på.

Destinationen var Le Mans i Nordfrankrig, hvor de skal tilbringe de næste par døgn med masser af fest, hygge og ikke mindst racerløb.

- Det startede egentlig bare med en sjov idé om, at vi skulle på drengerøvstur til Le Mans, men nu er det blevet en tradition. Forrige år var vi fem afsted, sidste år syv drenge, og i år er fire af dem, der er med, nye, fortæller en af deltagerne Christian Brinch, som har været afsted de seneste fire år.

Ud over muligheden for at se racerløb, går weekenden ud på at hygge sig med ligesindede. Og fredag aften er der planer om en stor temafest i drengenes 150 kvm store lejr.

- Vi er blandt andet blevet sponsoreret af Jägermeister, så derfor skal vi holde en afterskiparty her midt i juni. Vi har både snemaskine og ski med til pynt, så vi kan nærmest indrette vores eget værtshus i lejren, fortæller Christian Brinch, der ligesom to af de andre, der skal med, Lasse Fuglsig og Morten Iversen, er bidt af biler.

- Det er lyden af en racerbil og lugten af brændt gummi, der er fed. Vi møder en masse andre, der også er vilde med biler, og det giver et særligt fællesskab, siger Lasse Fuglsig.