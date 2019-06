Ribe Middelaldermarked: Hængning var et tilløbsstykke

I Middeladerens Ribe kom man ikke godt fra, at slå én af byens købmænd ihjel. Det var, hvad Flække gjorde - og for den udåd måtte han bøde med livet. Søndag ved middagstid blev Flække symbolsk henrettet på Ribe Middelaldermarked.

RIBE: Hans navn var Flække, og han råbte til publikum, at han var uskyldig. Men han blev ført frem til rettergang for høvedsmanden Storm, som var Kong Valdemars forvalter af Ribe Ret i Middelalderen. Dengang gjorde man forholdsvis kort proces, og da høvedsmanden fandt det bevist, at Flække havde slået købmanden, Flaske Peter ihjel, blev Flække kort derefter ført frem til henrettelsespladsen og fik reb om halsen. Klar til hængning.

For som høvedsmanden slog fast:

- Ribe er en handelsby, og i en handelsby er købmændene fredet.

Flække fik det sidste ord, inden han blev hængt:

- Jeg forbander jer, og jeg håber der kommer en stormflod, der tager alle kvinder og børn med i døden.

Kort derefter blev hængningen tilendebragt. Flække hang og dinglede i tovet.

Sådan var det i Middelalderen - og sådan blev det spillet i Vedels Anlæg ved Ribe Middelaldermarked søndag tidligt på eftermiddagen.

Klaus Nykjær Larsen fra Horsens, som er med i Middelalderforeningen Jyske Stormænd havde rollen i spillet som høvedsmanden Storm, og han slår fast, at nok er det skuespil, men det er skuespil, som bunder i historiske fakta.

- For os er det her jo ikke et show, men historieformidling. Sådan foregik det i Middelalderen, hvor der var meget kort rettergang før man blev henrettet, siger han.

På middelaldermarkedet var der masser af arbejdende værksteder, muligheder for at smage bøgebryg, øl lavet over bål, mjød og andre gode gamle drikke. Alt sammen i en kulisse med masser af autencitet.