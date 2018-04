Ribe Madstation modtager stort beløb fra vækstpulje

Den første halve million er i hus for det storstilede projekt i Ribes gamle banegårdsbygning, Ribe Madstation. Folkene bag projektet ser det som en blåstempling af det unikke madkoncept, hvor der netop nu foregår et stort arbejde bag kulisserne for at gøre projektet til virkelighed.

Ribe: Ribe Madstation er kommet et skridt nærmere målet om at blive regionens helt store fødevaremekka, efter at SE Vækstpulje mandag formiddag offentliggjorde, at de bevilger 500.000 kr. til det store projekt i Ribes gamle banegårdsbygning.

Ribe Madstation arbejder på at blive et madmekka for lokale og regionale fødevarer med gårdbutik, café, restaurant, madskole med mere, og for arbejdsgruppen bag er der stor glæde over, at det efter flere års arbejde nu er lykkedes at få de første økonomiske midler i hus.

- Det er den første tilkendegivelse, der har valgt at bevilge os penge, og ud over at vi er rigtigt glade for støtten, så er vi det også som en blåstempling af projektet Ribe Madstation. Det er noget, der også er godt at kunne vise til andre fonde, der kunne være interesserede i at støtte os, siger Niels Toft, der er formand i Foreningen Ribe Madstation, selvom han erkender, at der stadig mangler en del, før projektet bliver til virkelighed.

- Går støtten fra Realdania igennem, så er økonomien i projektet på plads. Her forventer vi et endegyldigt svar i slutningen af juni, og det er den tidsramme, vi arbejder efter nu, siger Niels Toft og forklarer, at det i tilfælde af positivt svar fra Realdania også vil være her, at man offentliggør, hvem der skal være forpagter på Ribe Madstation.