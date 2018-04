Ribe Kunstmuseum viser unik Michael Ancher-udstilling

Ribe Kunstmuseums helt store værk, Michael Anchers "En Barnedaab", lånes i 11 måneder ud til unik Michael Ancher-udstilling. Til gengæld for udlånet får Ribe Kunstmuseum lov til at vise udstillingen "Michael Ancher og kvinderne fra Skagen", når den har været vist på Skagens Museum og Den Hirschsprungske Samling i København.

Ribe: Det er noget for noget, når det angår værkerne på Ribe Kunstmuseum, og det er noget for noget af den helt unikke slags.

Ribe Kunstmuseums store værk af Michael Ancher, "En Barnedaab", skal endnu engang udstilles på Skagens Museum og på Den Hirschsprungske Samling i København.

De to museer har planlagt en udstilling med titlen "Michael Ancher og kvinderne fra Skagen", og en sådan udstilling vil være helt utænkelig uden Ribes Barnedaabs-billede, hvor blandt andet Anchers skildring af sin hustru er et mesterværk.

Derfor har de to museer bedt om at låne værket, som Ribe Kunstmuseum ellers meget nødigt sender ud af byen, men ifølge direktør på Ribe Kunstmuseum, Dagmar Warming, vil en særudstilling med netop det fokus vil bidrage til at skabe ny formidling af værket. Udlånet har da også givet anledning til, at museumsinspektør Josephine Nielsen-Bergqvist har fået lejlighed til at gå på opdagelse i arkiverne og magasinerne i Skagen og hun på den baggrund skrevet en artikel om Barnedaabs-billedet til udstillingens katalog.

- Jeg ved, at mange vil blive skuffede over, ikke at kunne se netop Anchers Barnedaabs-billede på kunstmuseet i de 11 måneder, værket er udlånt. Og jeg havde heller ikke forestillet mig, at jeg atter skulle sende værket afsted i min tid på kunstmuseet, siger Dagmar Warming og forklarer, at årsagen skal findes i, at det er en vigtig og helt unik Ancher-udstilling, der vises.