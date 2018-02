Ribe Kunstmuseum lancerer tre museumsøl

Hun glæder sig over, at museet kan sælge et lokal produkt af god kvalitet, hvor bryghuset står for indholdet, mens kunstmuseet står som afsender på etiketterne.

- Det har været vores ønske at udvide butikssortimentet, så der er lidt for enhver smag. Ikke alle har lyst til at slæbe en tyk kunstbog med hjem, og det ønske har vi nu indfriet, forklarer museumsinspektør Josephine Nielsen-Bergqvist og understreger, at kvaliteten på produkterne er i højsædet og skal afspejle resten af museet.

Smagsoplevelse

Om overvejelserne omkring etiketten siger brygmester hos Ribe Bryghus, Lars Nielsen.

- Vi er altid åbne for vore kunders ideer og behov. Kunstmuseets særlige ønsker til etikettens udformning synes vi er blevet løst fortrinligt af Kristina fra Kirk & Kløgt, således at de tre smukke malerier vises i så stor udstrækning som muligt, samtidig med, at de formelle data på etiketten stadig fremstår tydeligt, siger Lars Nielsen og forklarer, at Ribe Bryghus er medlem af Kulturklubben, der aktivt støtter bl.a. Ribe Kunstmuseum.

- I denne forbindelse synes vi også det er på sin plads, at vi som virksomhed gør en indsats for at støtte de fire førende kulturinstitutioner i vores område, hvor vi kan. Dette kan vi for eksempel gøre ved at tilbyde muligheden for private label på øllene. Samtidig er det jo god omtale af byens bryghus, når gæster på museet - udover et kunstværk - samtidig får en fantastisk smagsoplevelse med hjem, siger Lars Nielsen.

De tre museumsøl kan kun købes i museets café og butik samt på Café Quedens. Øllene kommer til salg fra tirsdag den 27. februar.