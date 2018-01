Ribe Kunstmuseum fik 25 procent flere betalende gæster

2017 var et godt år for Ribe Kunstmuseum, som ikke mindst i kraft af Jacob A. Riis-udstillingen fik en markant stigning i besøgstallet.

RIBE: Ribe Kunstmuseum havde i 2017 20.888 betalende gæster. En fremgang på 25 procent i forhold til året før, hvor 16.713 gæster købte billet til museet.

Tallenes tydelige tale glæder museets direktør Dagmar Warming, som mener der er flere årsager til, at flere gæster lagde vejen ind omkring Ribe Kunstmuseum.

- Jacob A. Riis-udstillingen, som vi åbnede i januar sidste år og som varede indtil maj er naturligvis en vigtig del af forklaringen på fremgangen. Den udstilling trak også et nyt, yngre publikum til museet. Nok også folk, som ikke nødvendigvis går så meget på kunstmuseum, men som er historieinteresserede, mener Dagmar Warming.

Hun konstaterer så også, at netop Jacob A. Riis-udstillingen beviser, at man godt kan trække gæster på et kunstmuseum i januar og februar, som almindeligvis kan være lidt "tynde" rent besøgsmæssigt.

En anden forklaring på fremgangen tilskriver hun en god turistsæson generelt i Ribe.

- Den gamle by og domkirken er store trækplastre, men det samme er Vadehavscentret, Ribe Vikingecenter, museet Ribes Vikinger og Ribe Kunstmuseum. De tre museer og Vadehavscentret er ikke konkurrenter, men kolleger, og vi nyder godt af, at en meget stor del af gæsterne, som er naturinteresserede også er kulturelt interesserede. Og på den måde er vi med til at trække turister til byen og området, som besøger flere museer og institutioner på én dag, mener Dagmar Warming.