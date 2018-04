Ribe Katedralskole starter udveksling med fransk gymnasium

Ribe Katedralskole har efter mange års forsøg indgået et udvekslingssamarbejde med et fransk gymnasium.

Ribe: Ribe Katedralskole har i forvejen udvekslingssamarbejde med gymnasier i Tyskland og Spanien, og nu har man også fået et samarbejde op at stå med et fransk gymnasium, nærmere betegnet fra Château-Gontier, som ligger cirka 90 kilometer øst for Le Mans samt 280 km sydøst for Paris.

Dermed er et stort ønske for fransklærer på Ribe Katedralskole, Lene Sørensen, gået i opfyldelse.

- Jeg har prøvet at få et udvekslingssamarbejde i stand i mange år, så det er dejligt, at det nu er lykkedes. Det giver venskaber, og så hjælper det de danske elever med det franske og de franske elever med at lære engelsk, ligesom det understøtter Ribe Katedralskoles mål om at ville understøtte en internationalisering af eleverne, siger Lene Sørensen.