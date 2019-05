Ribe Katedralskole skærer tre-fire lærerstillinger

Til det kommende skoleår bliver der kun fem mod hidtil seks 1. g-klasser, og derudover er det flere års nedskæringer af skolens tilskud, som gør at økonomien er så stram, at der skæres i lærerstaben, oplyser rektor Kristian Bennike.

- Vores situation er jo ikke så meget anderledes sammenlignet med landets øvrige gymnasier og uddannelsesinstitutioner, som har været omfattet af omprioriteringsbidraget, som har betydet årlige to procents besparelser. Det betyder, at vi er presset økonomisk, og det betyder så, at vi er nødt til at reducere i lærerstaben. Men det er ikke det samme som, at der er tale om tre-fire fyringer. Der kan også være tale om, at f.eks. en tidsbegrænset ansættelse på et år ikke bliver forlænget, siger Kristian Bennike.

HHX og HF: Uændret

Til HHX forventes der ligesom i år at være elever til to klasser. Her er der 58 elever, som har søgt ind på Ribe Katedralskole.

Til HF er der ligeledes elever til to nye klasser. Lige nu er der 42 elever, som har søgt ind på HF i Ribe, men erfaringerne viser, at det elevtal givetvis vokser i de kommende måneder med formentlig godt en halv snes elever.

Endelig er der også tyve unge, som har søgt ind på den ét-årige EUD-uddannelse, som er en erhvervsuddannelse, som er målrettet for unge, som ønsker en uddannelse inden for handel og butik, og derudover oplyser rektor Kristian Bennike, at der også er elever, som har søgt ind på EUX-uddannelsen, som er en overbygning på EUD. Tilgangen af de elever opvejer så nogenlunde det færre antal elever i det almene gymnasium. Og dermed kommer Ribe Katedralskole til samlet at komme op på et elevtal, som ikke er så meget mindre end de 759 elever, som går på Katadralskolen i dette skoleår.