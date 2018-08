Ribe Katedralskole med i bæredygtigt projekt hen over grænsen

Ribe: I takt med at verden forandrer sig, stilles der stadig højere krav til, at vi som borgere tager kritisk stilling, og derfor er det vigtigt, at også de unge lærer at forholde sig kritisk og aktiv til aktuelle temaer og deres egen fremtid, og

Netop dette arbejder INTERREG-projektet "Dansk-tysk ungdom skaber en fælles fremtid" med, og med i projektet er Ribe Katedralskole.

30 skoler fra Danmark og Schleswig-Holstein med godt 2.800 elever er med i det treårige projekt, der bliver støttet gennem INTERREG Danmark - Tyskland med midler fra den europæiske fond for regional udvikling.

I projektet mødes danske og tyske unge for at blive klogere på forskelle og ligheder i forhold til hinandens kultur, værdier og livsstil, og eleverne i partnerskabet mellem Ribe Katedralskole og Gymnasium am Mühlenberg i Bad Schwartau, arbejder i uge 35 med at udvikle deres ideer og visioner til en fælles, bæredygtig og grænseoverskridende region.