Ribe Jernindustri går konkurs

Heftig konkurrence på radiatormarkedet fra producenter i Østeuropa og Tyrkiet er hovedårsagen til, at Ribe Jernindustri fredag blev erklæret konkurs. Kuratoren i konkursboet skal nu bruge de kommende uger til at undersøge mulighederne for salg af dele af virksomheden.

RIBE: De 65 medarbejdere på Ribe Jernindustri er lige nu ved at blive orienteret om konsekvenserne af, at deres virksomhed fredag formiddag ved Skifteretten i Esbjerg blev erklæret konkurs. - Nu er det op til kurator i boet at afsøge mulighederne for at sælge dele af virksomheden, fortæller Ribe Jernindustris direktør, Michael Boel Olesen. I følge direktøren er flere af produktsegmenterne i Ribe Jernindustri lønsomme, og de kommende uger skal så bruges til at finde mulige købere, så dele af produktionen måske kan videreføres. Betyder det, at medarbejderne fortsat skal møde på arbejde på virksomheden på mandag? - Det kan vi ikke sige endnu. Lige nu er medarbejderne sammen med repræsentanter for deres fagforeninger ved at blive informeret af kurator. Men det er muligt, at flere af medarbejderne skal møde på mandag. Men lige nu er medarbejderne suspenderet, oplyser Michael Boel Olesen.