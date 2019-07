Ribe Jazzfestival i gang for fuld musik

Med den traditionsrige Street Parade ned gennem Ribes tæt besatte gågade sørgede medlemmer af Big Band Ribe for, at årets jazzfestival blev spillet i gang i strålende solskin.

RIBE: Ned igennem gågaden i Ribe var der nok noget i retning af et par tusinde tilhørere. Turister, ripensere, folk ved isboder, caféborde, og de der bare slentrede sig en tur i sommersolen fredag eftermiddag. Det gjorde de så til tonerne af traditionelle jazzsange som "Everybody loves Saturday Night" og andre klassikere, som Big Band Ribe diskede op med - og som i den grad bidrog til den gode og lette sommerstemning, som den helt rigtige affyringsrampe til årets jazzfestival i Ribe.

Efter en lille times spillende vandretur gennem gågaden endte den lille udgave af Big Band Ribe på Domkirkepladsen, hvor borgmester Jesper Frost Rasmussen, (V), havde fået æren af at åbne årets jazzfestival. Det gjorde han med en første konstatering af, at han faktisk på Ribe Dyrskue havde kvalificeret sig til finalen ved VM i gummistøvlekast. Og med et skævt smil fortalte borgmesteren, at han måtte melde afbud til finalen, fordi han jo skulle åbne jazzfestivalen.

- Sommer, Ribe og jazz er tre ting, der passer fantastisk godt sammen. Og jazz-genren passer utrolig godt til Ribe med de snoede gader og de skæve huse, og jazz er musik, hvor der er utrolig højt til loftet - ligesom der er i Ribe, lød det i borgmesterens åbningstale.

Lotte Kragh Andersen, formand for Jazzin' Ribe, som står bag festivalen, har store forventninger til årets festival, som ser ud til at blive begunstiget af fantastisk sommervejr hen over weekenden.

- Vi har 30 koncerter i løbet af de fire dage, og samlet forventer vi op imod 20.000 tilskuere til alle koncerter, siger hun.