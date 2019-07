RIBE: Selvom kun ét af de nuværende seks medlemmer er fra Ribe, så føler jazzbandet Vestre Jazzværk sig på hjemmebane, når de seks jazzmusikere giver koncert til Ribe Jazzfestival.

- Det var i Ribe, at orkestret i sin tid blev etableret, og byens beliggenhed var medvirkende til valg af navnet, så i orkestret er der glæde over igen at skulle spille på den tidligere hjemmebane. Det er syv år siden, vi har spillet her sidst, fortæller trommeslager Hans Rømer i en pressemeddelelse.

Orkestret blev dannet i 1972 af nogle seminariestuderende i Ribe og hed dengang Linje7. I takt med at flere af medlemmerne forlod Ribe, blev de afløst af andre fra et større geografisk område, og orkestret ændrede navn til Storyville Stompers. I 1976 havde orkestret fundet den besætning og spillestil, som gjorde det landskendt og stadig kendetegner orkestret: Traditionel jazz som engelske Chris Barber, danske Papa Bue og flere af de store amerikanske jazznavne spillede i 50'erne og 60'erne.

Orkestret valget at skifte det engelske navn ud med det mere danske navn Vestre Jazzværk.