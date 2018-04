Ribe Handelsstandsforening vil byde populær burgerkæde velkommen

McDonald's Danmark har planer om at åbne 20 nye restauranter i Danmark i løbet af de kommende år, og Ribe Handelsstandsforening håber, at burgerkæden vil rette blikket mod Ribe.

Ribe: Over de næste fem år planlægger McDonald's Danmark at åbne 20 nye restauranter. Om Ribe bliver en af de heldige byer, er endnu uklart, men kommunikationschef hos McDonald's Danmark, Mads Jensen, er ikke afvisende overfor Ribe som nyt hjemsted for den populære burgerkæde.

- Arbejdet med de nye restauranter er endnu ikke så konkret, at jeg kan sige, at vi åbner i Ribe. Det er for tidligt at sige. Lige nu er vi i gang med at undersøge, hvor det vil være bedst at placere restauranterne i forhold til infrastruktur, udtaler Mads Jensen til JydskeVestkysten.

Alligevel håber man hos Ribe Handelsstandsforening, at burgerkæden vil overveje at åbne en ny restaurant i Ribe.

- Vi vil da se positivt på at få en McDonald's til byen. For det betyder, at der er godt gang i byen, hvis man vælger at placere en restaurant i Ribe, siger Peter Lauritzen, der er formand for Ribe Handelsstandsforening.