Ribe Hallen holder kæmpefest for de 7-12-årige

Siden sin tiltrædelse har forpagter af Danhostel Ribe, Claus Pedersen, ønsket at skabe arrangementer for Ribes unge. Første skridt var et totalt udsolgt arrangement med tre kendte standuppere, og nu arrangerer Claus Pedersen et Pre Teen Party i Ribe Hallen 22. marts for børn mellem 7 og 12 år med dans, klatring og konkurrencer.

- Det har hele tiden været mit mål at skabe nogle arrangementer for de unge i byen, og nu er der endelig blevet tid til det, efter at Ribe Hallens nye lydisolering gør den egnet til formålet. Det er mit håb, at de unge mennesker i alderen 7-12 år vil få en super god aften og at det må blive den første aften i en lang række af fremtidige arrangementer. Alt efter hvor attraktivt det bliver, vil det være et arrangement, der kan løbe af stablen en til to gange om året, fortæller forpagter af Danhostel Ribe, Claus Pedersen og forklarer, at aftenen starter kl. 17.30 og slutter kl. 21.30.

Claus Pedersen(tv.) og Bjarne Grejsen fra Danhostel Ribe har lydisoleret Ribe Hallen for 200.000 kr., så den blandt andet er blevet velegnet til store musik- og festarrangementer. Næste arrangement bliver Pre Teen Party for de 7-12-årige 22. marts. Foto: Kåre Welinder

Ingen kontanter

Billetter til arrangementet købes via billetten.dk, og i prisen er indeholdt mad, et klippekort der giver mulighed for at få udleveret sodavand, chips, slik eller frugt, så penge behøver man ikke have med på selve aftenen. Man har desuden mulighed for at prøve kræfter med klatrevæggen i Ribe Hallen og opleve en professionel DJ, der spiller musik aftenen igennem.

- Vi lægger selvfølgelig den røde løber ud til vores unge gæster, og vi pynter op, så Hallen vil udstråle ægte feststemning. Vi har foruden Pre Teen Party afholdt en del firmafester, runde fødselsdage og senest Stand-Up Ribe, hvor vi havde 450 gæster i Hallen. Vi håber meget, at Pre Teen Party kan vise, at Ribe Hallen også kan bruges til dette formål og måske, at det næste arrangement bliver en fest for den ældre aldersgruppe, siger Claus Pedersen.