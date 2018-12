Ribe Fodslaw: Julemotion i dis og støvregn

RIBE: Hanne Skalborg Jensen har af sine kolleger på Ribe Katedralskole fået et ur med skridttæller og mange andre fine funktioner i julegave. Det ur fik hun rig lejlighed til at få testet, da hun sammen med gemalen, Søren Hansen, og 70 andre glade vandrere, 2. juledags formiddag deltog i Ribe Fodslaws traditionsrige julemotionstur. En vandretur på enten fem eller ti kilometer, som i år blev afviklet for 47. gang, og med ægteparret fra Ribe som deltagere for noget i retning af 15. gang.

- Det er et hyggeligt arrangement. Når vi ikke skal til julearrangementer med familien eller andet, som forhindrer os i at deltage, er vi med. Jeg holder meget af at gå, og jeg går flere gange om ugen fem-seks kilometer sammen med vores datter, fortæller Hanne Skalborg Jensen.