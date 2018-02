Ribe Fjernvarme åbnede op for varmen

- Kan det eksplodere?, lyder det fra en af de besøgende, hvortil formanden pænt svarer, at det er der ikke nogen fare for med disse motorer.

På en af de mange igangværende rundture byder formand for Ribe Fjernvarme, Henrik Holst Elstrøm, velkommen til varmefabrikken. Værket oser af en duft af maskiner, en summen fra maskinrummene og høje motorlyde. Og de nysgerrige får lov til at komme helt tæt på.

- Vi bor i området, og når vi går forbi værket, så spørger børnene ofte, hvor røgen kommer fra. Så vi er taget herhen for at vise dem, hvor røgen og varmen kommer fra, fortæller Helle Jessen, der synes, det er rart at initiativet også kommer ned i børnehøjde med både tegnebord, balloner og små souvenirs.

Vi er blot fem mand til at vise rundt på værket, og jeg har fået at vide, at der mangler rundvisere. Så vi skal nok nå at blive hæse.

Giver det mening

Spørgsmål stilles der mange af på den guidede rundtur. For det er med at holde tungen lige i munden, når bliver snakket om biogas, naturgas og gaskedler. Derfor spørger formanden ofte undervejs, om det giver mening, det han fortæller. 80-årige Peter Hansen fra Nørremarken synes faktisk, at det indimellem er lidt svært at forstå det hele på rundturen.

- Jeg synes, det er nogle svære udtryk at holde styr på, når man som jeg er administrativt uddannet, fortæller Peter Hansen, der dog har tænkt sig at bruge sin nye viden til at få bedre snakke med naboerne om varmen derhjemme.

Allerede midt i arrangementet ser det lovende ud med antallet af besøgende ifølge formand, Henrik Holst Elstrøm. Han spår, at man i hvert fald når op omkring sidste års antal af besøgende på cirka 400-500.

- Vi er blot fem mand til at vise rundt på værket, og jeg har fået at vide, at der mangler rundvisere. Så vi skal nok nå at blive hæse, siger Henrik Holst Elstrøm.