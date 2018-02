Ribe-Esbjergs landsholdsspiller: Jeg var dårlig

HÅNDBOLD: Det var en skuffet Jacob Holm, der måtte konstatere, at en føring på 14-10 efter kampens første 20 minutter langt fra var nok, da Ribe-Esbjerg tirsdag aften tabte 26-30 i nøglekampen ude mod Århus.

- Vi fik mange kontramål i de første 20 minutter, men vi fik ikke vores etablerede angrebsspil til at fungere. Så da vi ikke løb med dem i samme grad som til at starte med, krakelerede det, erkendte Ribe-Esbjergs landsholdsspiller, som pegede på tre udvisninger inden pausen som et hårdt slag.

- Det var svære odds at gå til pause med, sagde han.

Holm bebrejdede dog i særlig grad sin egen præstation. Han scorede blot to gange i Aarhus.

- Jeg havde personligt en rigtig dårlig indsats i dag. Jeg kunne ikke få det til at fungere over for den forsvarstaktik, de havde lagt, hvor Peter Lund gik langt frem på mig og nærmest fulgte mig over det hele. Jeg fik ikke selv tur i den, og så synes jeg, vi havde store problemer, da Rasmus Boysen blev skadet, for vi havde ikke tre bagspillere tilbage, der havde gang i den, sagde Jacob Holm, der tilføjede, at Ribe-Esbjerg-lejren endnu ikke kender til omfanget af Rasmus Boysens skade.