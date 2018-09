Ribe-Esbjerg kigger fremad efter skidt sæsonstart

- Vi har brugt tiden på at få kigget på, hvad der har virket og ikke virket, og så har vi arbejdet ud fra det. Vi har valgt at fokusere på, hvad der har virket i stedet for alt det negative, og jeg føler også, at vi er blevet lidt mere sikre på hinanden nu.

Nu går klubben dog en serie kampe i møde, hvor der for alvor er mulighed for at få vendt situationen. De næste tre kampe hedder Lemvig ude, Århus hjemme og KIF ude. Stadig hårde opgaver, men dog ikke modstandere af samme styrke, som holdet har tabt til hidtil.

Optakt: Det er 11 dage siden, at Ribe-Esbjerg for fjerde gang ud af fem mulige måtte gå slukøret fra banen i denne sæson. Nederlag til BSV, Aalborg Håndbold og to gange TTH Holstebro vidner helt sikkert om et svært startprogram, men måden, holdet har tabt på, har været meget utilfredsstillende for den storsatsende vestjyske klub.

Store udfald

Problemet i sæsonopstarten har hængt meget sammen med, at holdet har haft for store udfald og specielt det, har der været tid til at arbejde på.

- Det er rigtigt vigtigt for et nyt hold at vide, hvad man vil, når vi bliver usikre på hinanden. Man kan ikke køre 60 minutter, hvor alt fungerer. Det har vi arbejdet meget på, så vi måske kan nøjes med at tabe de dårlige perioder med 2-1 fremfor 5-0 eller lignende, siger Rasmus Boysen.

Han mener ikke, at problemet kan ligge i, at truppen er for stor med for mange spillere på samme niveau, som der ellers har været spekuleret i.

- Der er jeg mere positiv, og jeg mener, at det giver mange muligheder med så mange forskellige spillere. Det er klart, at man skal finde ud af, hvor man har hinanden, men nogle gange skal der bare en frygtelig masse gentagelser til i kamp og træning, før man er, hvor man skal være. Det skal nok komme.

Kampen mandag mod Lemvig byder på et gensyn med den tidligere Ribe-Esbjerg-træner Claus Uhrenholdt og er samtidig første mulighed til at bevise, at pausen har været brugt fornuftigt. Rasmus Boysen tager gerne favoritværdigheden på sig.