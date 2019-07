Ribe Dyrskue for 154.gang: Folk og fæ på skue i bagende varme

Det 154. dyrskue i Ribe blev et velbesøgt skue. Mere end 350 dyr var tilmeldt, og med et besøgstal på 8300 var der i år flere, der trodsede varmen og tog til dyrskue end i fjor.

RIBE: Det var med lidt sommerfugle i maven, at 9-årige Frederikke Vestergaard fra Ribe fredag formiddag løb ind i den lille ring sammen med den mere erfarne pony, Cirkeline, som er af racen Pinto.

To timer forinden havde formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen, åbnet det 154. dyrskue i Ribe. Mens flere af de andre deltagere tidligere har været med til både det traditionsrige dyrskue i Ribe og andre dyrskuer rundt om i landet, så debuterede 9-årige Frederikke som fremviser ved dette års dyrskue. Ponyhoppen Cirkeline, som hun fremviste, var med sine 26 år på bagen derimod er mere erfaren deltager. Og selvom det i år ikke blev til en kåring som skuets bedste hoppe, var ponyejer Charlotte Keck fra Damhus glad for de 23 point Cirkeline fik efter Frederikkes første mønstring.

- Jeg er faktisk både rørt og stolt. Den skal fremvises rigtigt for, at dommerne kan se ponyens kvaliteter. Og jeg er rørt over, at en gammel hoppe kan begå sig blandt skuets bedste, fortæller Charlotte Keck, der har haft Cirkeline i 26 år, som tidligere har fået mange kåringer.