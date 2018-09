Ribe Digelag modtager en mio. kr. til handicaprampe ved Kammerslusen

Det bliver nu muligt for gangbesværede og kørestolsbrugere at få del i den smukke natur ved Kammerslusen, efter at Ribe Digelag med foregangsmand Kjeld Andreasen i spidsen har modtaget en million kroner fra Nordea-fonden til en 75 m lang handicaprampe.

Ribe: Tirsdag uddeler Nordea-fonden 25,5 mio. kr. til 50 projekter over hele Danmark som led i Nordea-fondens landsdækkende initiativ, "Kysten er klar".

En af de millioner gik til Ribe Digelag, der i et år har arbejdet på at forbedre forholdene for gangbesværede og kørestolsbrugere, så de også kan få del i den smukke natur i området. I dag er der kun en meget stejl trappe med store trin til toppen af diget og slusen, og initiativtager Kjeld Andreasen fik idéen til rampen efter i mange år at have færdes i området, hvor han har set masser af mennesker, der har måttet droppe at nå til tops, hvorfra der er en skøn udsigt over Ribe mod øst og over Vadehavet og solnedgangen mod vest.

- Jeg fik idéen, fordi jeg ofte selv er derude og kan se, hvor mange, der ikke kan komme derop. Både lokale og turister besøger området, og strømmen af folk er vokset markant, nu da det både er nationalpark og verdensarv, siger Kjeld Andreasen, der vurderer, at mellem 30.000 og 50.000 mennesker besøger stedet hvert år.

- Mange må desværre vende om, og derfor er jeg meget glad for, at vi nu får muligheden for at forbedre adgangsforholdene for blandt andet kørestole, gangbesværede og barnevogne, siger Kjeld Andreasen, der især roser Esbjerg Kommunes landdistriktskonsulent, Jesper Holstener Larsen, for at have været en uvurderlig hjælp i arbejdet med at søge støtten fra Nordea-fonden.