Ribe Digelag efter anmeldelse: Vi har pligt til at tage ansvar

Esbjerg Kommune afviser, at man har anmeldt nogen for at grave Vadehavskanalen op til trods for, at Kystdirektoratet har skrevet netop dette i en pressemeddelelse. Samtidig lyder det fra Ribe Digelag, at man blot har taget sikkerhedsmæssigt ansvar for Kongeåslusen og diget ved at grave kanalen ud, selv om man ikke på forhånd havde spurgt Kystdirektoratet om lov.