Ribe Camping på vej mod rekordsæson

Ribe: Selv om de fleste overnatningsteder i Ribe nærmest ikke kan presse flere gæster ind i højsæsonen, så er det alligevel lykkedes for Ribe Camping at skabe plads til endnu flere gæster.

Det betyder, at man på nuværende tidspunkt i sæsonen kan notere sig en fremgang på 14 pct. i antallet af overnatninger.

- Vi har haft udsolgt hele sommeren, men vi har flere folk over længere tid uden for sæsonen, og de varme måneder i maj og juni gjorde, at flere forlængede deres ophold, siger Anne Schested Hansen, der ejer Ribe Camping sammen med sin mand, Jonas Grønbech Sørensen.

Parret har haft deres første højsæson på egne ben, idet de igennem en rum tid har kørte parløb med de tidligere ejere, Sanne Stammose og Finn Tonnesen, der sagde endegyldigt farvel til Ribe Camping 31. marts i år.

- Vi må nok sige, at vores første højsæson har været over forventning. Vi har også haft fuldt hus med autocampere, men har måttet ændre lidt på pladsen for at få flere teltpladser, fordi rigtigt mange er kommet med telt i år på grund af det gode vejr, siger Anne Schested Hansen.