Ribe Business Group fremviser stort millionunderskud

Adm. direktør Michael Boel Olesen og virksomhederne under Ribe Business Group har haft et svært år, men der er sat nye tiltag i gang, der skal vende virksomhedens økonomi. Foto: Bo Maimburg

Ribe Business Group, der er selskabet blandt andet Ribe Jernindustri og Hudevad Care, har haft et skidt år i 2017. Mandag fremlagde man et regnskab med et minus på næsten 18 mio. kr.

Ribe: Ribe Business Group, der er selskabet bag Ribe Jernindustri, Hudevad Care, Ribe Jern Ejendomme og MN Rør- og Totalentreprise, havde et meget skidt regnskabsår i 2017. Det forklarer adm. direktør Michael Boel Olesen, efter at selskabet mandag kunne fremvise et underskud for regnskabsåret 2017 på 17.695.000 kr. - Resultatet for 2017 har været utilfredsstillende, og det har i høj grad været præget af de omlægningsprocesser, der har været både i basisvirksomhederne, og i tilkøbte forretningsområder. Der er arbejdet med en række tiltag i de forskellige undervirksomheder, som skal sikre et bedre fundament og en forbedret indtjening i 2018, forklarer Michael Boel Olesen. En af de dele, der har bidraget til underskuddet, er MN Rør- og Totalentreprise, der langt fra har haft et tilfredsstillende år. En række tiltag med strukturering og omkostningsreduktioner udført i 2017 skal sikre en bedre indtjening i 2018. I 2017 opkøbte MN Rør- og Totalentreprise aktiviteterne fra Dansk Energi Rør i Kolding, og denne sammenlægning giver i regnskabsåret et tab på bundlinjen.