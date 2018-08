Ribe Boldklub modtager stort beløb til lys

Ribe: Det er slut med at gå turen til og fra træningsbanerne i mørke for Ribe BKs spillere. Der er nemlig blevet opsat i alt 10 lysstandere langs grusstien mellem klubhuset og hen til kunststofgræsbanen. Og at det er sket, kan Ribe Boldklub takke Sydbank Fonden for.

Den har nemlig givet 23.000 kroner til klubben, således at lysstanderne kunne opsættes og installeres.

Men egentlig var det ikke lyset, der var førsteprioriteten, når det kom til, hvad pengene skulle bruges til. Ansøgningen om penge indeholdt nemlig et ønske om at få penge til at arrangere en jubilæumskamp mod et Superligahold i forbindelse med klubbens 100 års jubilæum. Og aftalen var sådan set også på plads, men Superligaholdet trak sig fra aftalen, da det endte med at komme i nedrykningsspil.

- Det med lys langs stien er noget, vi længe har haft et ønske om, så det er dejligt, at det nu er kommet op. Der kan jo være ret mørkt langs stien om vinteren, og derfor har mange faktisk undladt at tage stien, når de skulle over til træningsbanerne. Men det er forhåbentlig slut nu, lyder det fra André Rosendahl, der er medlem af Ribe BK's sportsudvalg.

Og Morten Bøje Jørgensen, der er filialdirektør i Sydbank Ribe, er da også glad for at kunne hjælpe lokale foreninger.

- Hvis vi vil have noget igen i banken, så er det vigtigt for os at støtte de lokale foreninger. Vi sagde i første omgang ja til ansøgningen omkring jubilæumskampen, fordi det kunne have været en fed oplevelse for Ribedrengene, men lysstanderne er dog et super fint alternativ at bruge pengene på, fordi det kommer til gavn for alle klubbens medlemmer, siger han.