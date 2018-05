Ribe Biogas bygger på marken ved Ole Rømers Vej

Ribe Biogas har i omkring et år bygget på en station, der er vigtig for at kunne sende biomethan ud på det europæiske marked.

Ribe: Nysgerrige sjæle har i lang tid kunnet følge med i et byggeri, der langsomt tager form på en mark øst for Varde Hovedvej i udkanten af Ribe. Et byggeri, som man når frem til ved at køre bagom ad Ole Rømers Vej.

Byggeriet har stået på et lille års tid, og nu hvor det er ved at tage form forklarer man hos Ribe Biogas, at det er dem, som er i gang med at bygge en såkaldt 40 bar station til en værdi af 30 millioner kroner, som er et særdeles vigtigt byggeri for Ribe Biogas.

Ribe Biogas skal nemlig opgradere deres biomethan og sende den ud på naturgasnettet til store dele af Europa, hvor lokale husstande også får glæde af den.

- 40 bars stationen er således en forudsætning for, at biometanen kan komme ud på markedet og sælges til højeste pris. Og stationen på Ole Rømersvej er også en forudsætning for, at biometanen kan lagres. Derfor er byggeriet helt afgørende for vores eksistens. Alt vores gas skal fra den 1. juni kun gå igennem den station, forklarer Claus L. Mikkelsen, der er direktør for Ribe Biogas A/S.

For at biomethanen kan sendes ud på det europæiske marked, skal den dog først tryksættes fra 4,5 bar til 40 bar, hvilket skal gøres på den nye station. Derefter skal trykket igen øges til 80 bar i Lunderskov, hvorfra den løber ud i det såkaldte transmissionsnet.