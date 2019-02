Ribe Amatørmalere udstiller i Sydbank

Ribe: - Vi er betaget af vores skønne, dejlige by. Derfor besluttede vi, at vi ville male stemningsbilleder fra Ribe.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Ribe Amatørmalere.

- Vi har i januar og februar måned arbejdet med temaet Ribes Vand, hvor emnerne blandt andet har været motiver fra Andeøen, Skibbroen, Ydermøllen og bagvandet omkring Ribe.

Amatørmalerne udstiller fra 27. februar deres billeder i Sydbank.

- Vi har vores gang på Seminariehuset hver onsdag formiddag fra starten af september til slutningen af maj. Når vi mødes, opstår der et kreativt miljø, hvor vi opmuntrer hinanden og giver konstruktiv kritik. Gruppen består af 15 medlemmer, der maler akryl på lærred. Vi har dog også for nylig stiftet bekendtskab med akvarelmaleri. Et par akvarelbilleder vil også kunne ses på udstillingen i Sydbank, lyder det fra Ribe Amatørmalere.

Der er plads til et par stykker mere på holdet, så hvis man er interesseret, kan man kontakte Ingrid Lindberg Madsen.