Revne fik helikopterfirma til at stoppe alle flyvninger til Nordsøen

Oliearbejdere strandede i lufthavnen og på Nordsøen, da en revne i en vinge på en helikopters hale, fik firmaet NHV til at suspendere alle flyvninger.

Esbjerg: Helikoptervirksomheden NHV, der fra Esbjerg Lufthavn flyver mandskab til og fra arbejde ved olieinstallationerne i den danske del af Nordsøen, tog absolut ingen chancer, da man i sidste uge fik besked om fundet af en revne i en helikopter af samme type, som den NHV operer fra Esbjerg. Revnen i halen på helikopteren af typen H175 blevet fundet hos det britiske selskab Babcock i forbindelse med et servicetjek, og det fik straks producenten af helikopteren, franske Airbus Helicopters, til at udstede en såkaldt servicebulletin til alle H175-operatører, hvor man krævede en midlertidig reduktion af helikoptertypens flyvehastighed. "Denne indledende servicebulletin vil blive fulgt kort efter en anden, der kræver flådeomfattende inspektioner af den berørte del. Som standard praksis vil disse sikkerhedsforanstaltninger blive fulgt op af EASA-mandat (EASA, er det et Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, red.) luftdygtighedsdirektiver. Vi er i direkte kontakt med vores kunder for at minimere virkningen på deres drift," hed det videre i meddelelsen fra Airbus Helicopters.

Det vigtige for os er, at vi tager den rigtige beslutning, uanset hvor ubelejligt det måtte være. Vi lever af sikker og troværdig helikoptertransport. Allan Bech Stadum, NHV

På hotel Hos NHV i Esbjerg råder man over i alt seks H175-helikoptere, og her valgte man - trods muligheden for at flyve videre med en reduceret hastighed på 80 knob - at pålægge sig en selvbestaltet "grounding." Først da den pågældende vinge på halen af samtlige H175'ere var blevet tjekket ved en såkaldt boroskop-inspektion, som kan undersøge vinger inden i, lettede selskabets gule helikoptere igen. Inspektionen blev hurtigt håndteret og løst i løbet af torsdag, men i omkring et halvt døgn kunne oliearbejderne ikke komme til eller fra deres arbejdsplads på Nordsøen. Det skønnes, at op imod hundred personer blev forsinket, og flere af disse måtte indkvarteres på hotel.

Er før blevet ramt Hændelsen har da også haft en økonomisk konsekvens for NHV, men hvad det præcist har kostet, ønsker den øverste ansvarlige for NHV's flyvninger i Esbjerg, Allan Bech Stadum, ikke at oplyse. - Det vigtige for os er, at vi tager den rigtige beslutning, uanset hvor ubelejligt det måtte være. Vi lever af sikker og troværdig helikoptertransport, forklarer Allan Bech Stadum. Han var selv i Esbjerg Lufthavn flere gange i løbet af dagen for at status-orientere de strandede passagerer, og han har netop skrevet en afsluttede statusbesked til selskabets kunder som hovedsageligt er olieselskaberne Total (tidligere Maersk Oil), Ineos (tidligere Dong E & P) og Hess. NHV, som tidligere hed Dancopter, har før været hårdt ramt af udefrakommende hændelser. Det kostede således selskabet meget dyrt, da en helikopter af typen EC225 Super Puma for nogle år siden styrede ned ud for Bergen. 13 personer blev dræbt. I lang tid var den pågældende helikoptertype, som også NHV anvendte, grounded, og i sidste ende skiftede NHV Super Pumaen med netop H175-helikopteren.