Revisorer løb med sejren i Tipsdysten

Esbjerg: Det har længe ligget i kortene, og onsdag blev det så officielt, da vinderen af JydskeVestkystens Isdyst blev afsløret: Sædding Revision kan ét eller med at forudsige resultater. Fra firmaet er det Morten Haaning (til venstre i hockeyblusen) og Simon Hessellund, der sæsonen igennem har står for at give firmaets bud på resultaterne af de mange kampe, som Esbjerg Energy har været igennem helt frem til semifinaleserien, hvor vestjyderne blev slået ud.

Do to vakse tippere blev hyldet ved en uformel sammenkomst hos JydskeVestkysten på Banegårdspladsen, og her fortalte de stolte vindere, at præmiebeløbet på 5.000 kroner straks vil blive givet videre.

- Vi donerer pengene til Børns Voksenvenner her i Esbjerg. Dem kender vi som nogle, der gør et godt stykke arbejde, og det vil vi gerne støtte dem i, siger Morten Haaning.

Selv om Sædding Revision altså vandt, var det ikke uden konkurrence, idet revisionsfirmaet med samlet 39 point blev skarpt forfulgt af Blue Water Shipping med 36 point og

Granly Gruppen med 33 point. friis